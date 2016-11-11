23:58 11 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Швайнштайгер встретился с главным тренером одного из клубов MLS

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер может продолжить карьеру в "Чикаго Файр", выступающим в MLS, сообщает goal.com. По информации издания, 32-летний хавбек "Красных дьяволов" на протяжении нескольких часов в одном из ресторанов беседовал с главным тренером американской команды Велько Пауновичем.

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить немецкому полузащитнику 11 миллионов евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, который истекает в 2018 году. В команде Жозе Моуринью Швайнштайгер не получает игровой практики. В нынешнем сезоне игрок не провел за "Красных дьяволов" ни одной встречи.

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