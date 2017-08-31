Шоукросс продлил контракт со "Стоук Сити" до 2021 года

"Стоук Сити" продлил контракт с защитником Райаном Шоукроссом до 2021 года, сообщает клубная пресс-служба. 29-летний футболист выступает за "гончаров" с 2007 года. До этого он играл за "Манчестер Юнайтед", воспитанником которого он является.
Отметим, что трансфер Шоукросса в свое время обошелся "Стоуку" в 1 миллион фунтов стерлингов. Всего он принял участие в 385 матчах во всех турнирах в составе команды, отметившись 23 голами.
#SCFC are delighted to announce that skipper Ryan Shawcross has signed a new 4-year contract, committing him to the club until at least 2021 pic.twitter.com/sLQIKSpFW2– Stoke City FC (@stokecity) 31 августа 2017 г.