Шоу намерен доказать Моуринью свою полезность

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что докажет главному тренеру команды Жозе Моуринью, что нужен команде. В текущем сезоне 21-летний англичанин всего 10 раз выходил на поле в чемпионате Англии, сделав 2 голевые передачи.

- Это мой последний шанс, я знаю, что хочу сражаться, - цитирует Sky Sports Шоу. - Если я недостаточно хорош, то это значит, что я недостаточно хорош. Однако сам я считаю, что достаточно хорош, чтобы быть здесь и играть за самый большой клуб в мире. Хочу играть в Лиге чемпионов и выиграть этот турнир, поэтому собираюсь сделать все, что требует тренер.

Я сказал Моуринью: "Собираюсь доказать вам, что вы не правы". Верю и хочу сделать это не только для себя, но и для болельщиков, которые поддерживали меня всегда.