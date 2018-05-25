Шотландец Джек Росс возглавил "Сандерленд"

Новым главным тренером "Сандерленда" стал Джек Росс, сообщает официальный сайт клуба. Его помощником назначен Джеймс Фаулер.

41-летний шотландец ранее тренировал у себя на родине "Аллоа Атлетик" и "Сент-Миррен", с которым вышел в премьер-лигу, благодаря чему был признан лучшим тренером года в Шотландии.

По итогам прошедшего сезона "Сандерленд" вылетел из чемпионшипа. Годом ранее команда покинула премьер-лигу.