Шон Дайч может занять пост главного тренера "Эвертона"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч может занять пост наставника "Эвертона", утверждает The Telegraph. Сегодня клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды за неудовлетворительные результаты.

Ранее сообщалось, что Дайч рассматривался в качестве кандидатуры на пост наставника "Лестера".

"Эвертон" еще не объявлял, кто станет исполняющим обязанности главного тренера. Как утверждает источник, им может стать Дэвид Ансворт, который возглавляет команду из игроков до 23 лет.

Напомним, Дайч работает в "Бернли" с 2012 года.