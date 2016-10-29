20:07 | ФУТБОЛ — Англия

Шон Дайч: "Манчестер Юнайтед" давил даже в меньшинстве"

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Главный тренер "Бернли" Шон Дайч признался, что его команде было непросто сдержать "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 0:0, хотя часть матча "МЮ" провел в меньшинстве.

– Это было очень тяжело, потому что в "МЮ" собраны игроки топ-уровня, – цитирует ВВС Дайча. – Даже вдесятером соперник давил на нас. Мы запутались, оказавшись в большинстве. Самая лучшая оборона – это нападение. Мы хотели сыграть смело, но нельзя было действовать наивно. Нам немного повезло: сыграл фантастически вратарь, противник упустил пару шансов. Думаю, что мои футболисты могут играть даже лучше, чем в этом матче.

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