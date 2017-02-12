Шон Дайч: "Бернли" сделал достаточно, чтобы разрушить игру "Челси"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч остался доволен ничьей с "Челси" (1:1) в матче чемпионата Англии. Он считает, что его команда сделала все, чтобы заслужить этот результат.

– Это, конечно, положительный исход, – цитирует ВВС Дайча. – Мы показали хорошую игру против лидера чемпионата. Я хотел, чтобы "Челси" было максимально неудобно играть против нас, и это удалось. Разумеется, мы восхищены результатами и игрой "Челси" в сезоне. Но после стартового свистка это все уходит, и мы работаем. Полагаю, в защите мы были хороши, также проявили себя смело в атаке. Я доволен. Мы сделали достаточно, чтобы разрушить игру "Челси" и создать проблемы сопернику.