19:33 | ФУТБОЛ — Англия

Шон Дайч: "Бернли" сделал достаточно, чтобы разрушить игру "Челси"

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Главный тренер "Бернли" Шон Дайч остался доволен ничьей с "Челси" (1:1) в матче чемпионата Англии. Он считает, что его команда сделала все, чтобы заслужить этот результат.

– Это, конечно, положительный исход, – цитирует ВВС Дайча. – Мы показали хорошую игру против лидера чемпионата. Я хотел, чтобы "Челси" было максимально неудобно играть против нас, и это удалось. Разумеется, мы восхищены результатами и игрой "Челси" в сезоне. Но после стартового свистка это все уходит, и мы работаем. Полагаю, в защите мы были хороши, также проявили себя смело в атаке. Я доволен. Мы сделали достаточно, чтобы разрушить игру "Челси" и создать проблемы сопернику.

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Материалы REN-TV

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