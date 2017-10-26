Шок дня. Де Брейне предложил вратарю "Вулверхэмптона" поменяться футболками

Вратарь "Вулверхэмптона" Уилл Норрис после поражения его команды в 1/4 финала Кубка английской лиги от "Манчестер Сити" (0:0, 1:4 пен.) в подтрибунном помещении стадиона "Этихад" столкнулся с полузащитником соперников Кевином Де Брейне. 24-летний голкипер сильно удивился, когда "звезда" "горожан" предложил ему обменяться футболками.

Отметим, ранее появилась информация, согласно которой "Манчестер Сити" нарушил регламент турнира, произведя лишнюю замену. Если клуб будет признан виновным, ему может грозить либо переигровка, либо поражение.