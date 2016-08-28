Шмейхеля ждет операция

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери пояснил, почему была произведена замена Каспера Шпмейхеля в матче с "Суонси". По словам Раньери, последние несколько месяцев Шмейхель играл с небольшой грыжей, и в понедельник датскому голкиперу предстоит операция.

- Последние несколько месяцев Шмейхель играл с небольшой грыжей, - приводит Mirror слова Раньери. - В понедельник ему предстоит операция, затем он 4 дня будет восстанавливаться, так что следующий матч он сможет провести в обычном порядке. Во время игры он почувствовал дискомфорт, поэтому мы приняли решение заменить его.