03:38 | ФУТБОЛ — Англия

Шмейхеля ждет операция

0
0
0

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери пояснил, почему была произведена замена Каспера Шпмейхеля в матче с "Суонси". По словам Раньери, последние несколько месяцев Шмейхель играл с небольшой грыжей, и в понедельник датскому голкиперу предстоит операция.

 - Последние несколько месяцев Шмейхель играл с небольшой грыжей, - приводит Mirror слова Раньери. - В понедельник ему предстоит операция, затем он 4 дня будет восстанавливаться, так что следующий матч он сможет провести в обычном порядке. Во время игры он почувствовал дискомфорт, поэтому мы приняли решение заменить его.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ