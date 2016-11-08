12:05 | ФУТБОЛ — Англия

Шмейхель считает, что Линекер может проиграть пари о чемпионстве "Лестера"

0
0
0

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель выразил мнение, что экс-футболист и эксперт Гари Линекер может проиграть спор по поводу чемпионства "Лестера". Ранее Линекер заявил, что готов провести передачу голым, стоя на голове, а Алан Ширер и Иэн Райт будут бить его палками. 

"Смелый человек, ты и все остальные должны знать, что в случае "Лестера" случиться может всякое", - написал Шмейхель в своем твиттере.

В прошлом сезоне Линекер сказал, что готов провести эфир в одних трусах, если его бывший клуб станет чемпионом Англии. Ветеран исполнил свое обещание после выигрыша "лисами" титула. Добавим, что основным голкипером "Лестера" является сын Петера Шмейхеля Каспер.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ