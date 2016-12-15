Шмейхель приступил к тренировкам в "Лестере" после перелома руки

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель приступил к тренировкам после перелома руки, сообщает BBC. Серьезную травму датчанин получил в начале ноября в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Копенгагена" (0:0).

– Каспер очень хорошо тренировался сегодня, – цитирует BBC главного тренера команды Клаудио Раньери. – Завтра проверю его, посмотрю, как он себя чувствует. Врачи говорят, что рука в порядке.

Следующий матч "Лестер" проведет в субботу против "Стоук Сити" в чемпионате Англии. В текущем сезоне он провел восемь матчей в премьер-лиге.