20:33 | ФУТБОЛ — Англия

Шмейхель приступил к тренировкам в "Лестере" после перелома руки

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Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель приступил к тренировкам после перелома руки, сообщает BBC. Серьезную травму датчанин получил в начале ноября в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Копенгагена" (0:0).

– Каспер очень хорошо тренировался сегодня, – цитирует BBC главного тренера команды Клаудио Раньери. – Завтра проверю его, посмотрю, как он себя чувствует. Врачи говорят, что рука в порядке.

Следующий матч "Лестер" проведет в субботу против "Стоук Сити" в чемпионате Англии. В текущем сезоне он провел восемь матчей в премьер-лиге.

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