20:08 | ФУТБОЛ — Англия

Шмейхель готов сыграть с "Саутгемптоном"

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Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель может сыграть в матче 7-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона", сообщает Goal. Об этом сообщил главный тренер "лис" Клаудио Раньери на предматчевой пресс-конференции. 29-летний датчанин из-за проблем со здоровьем пропустил последние две встречи в премьер-лиге. Всего же на его счету в этом сезоне 4 матча в чемпионате Англии и 6 пропущенных мячей.

Также отмечается, что полузащитник "Лестера" Нампали Менди сможет вернуться на поле лишь после перерыва на игры сборных.

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