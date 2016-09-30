Шмейхель готов сыграть с "Саутгемптоном"

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель может сыграть в матче 7-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона", сообщает Goal. Об этом сообщил главный тренер "лис" Клаудио Раньери на предматчевой пресс-конференции. 29-летний датчанин из-за проблем со здоровьем пропустил последние две встречи в премьер-лиге. Всего же на его счету в этом сезоне 4 матча в чемпионате Англии и 6 пропущенных мячей.

Также отмечается, что полузащитник "Лестера" Нампали Менди сможет вернуться на поле лишь после перерыва на игры сборных.