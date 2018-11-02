Шмайхель пытался прорваться к горящему вертолету владельца "Лестера", но был остановлен полицией

Вратарь "Лестера" Каспер Шмайхель был непосредственным свидетелем крушения вертолета, принадлежавшего владельцу "лис" Вишаю Шривадданапрабхе, и пытался прорваться к месту чп, чтоб оказать помощь, но был остановлен полицией.

Напомним, что после матча 10-го тура премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) с газона стадиона "Кинг Пауэр" вертолет, принадлежащий владельцу "лис" Вишаю Шривадданапрабхе, разбился. На месте крушения возник пожар, туда сразу же направились пожарные и служба спасения.

Как сообщил журналист Sky Sports, футболист находился рядом со стадионом во время трагедии. Он пытался попасть к горящему вертолету и помочь, но полиция остановила его.

В результате крушения погиб сам Шривадданапрабха и еще четыре человека, включая пилота. Сообщалось, что причиной крушения мог стать хвоствой винт вертолета, а также ошибка пилота.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

Extraordinary confirmation from Claude Puel. I’d been told that @kschmeichel1 had to be stopped by police on Sat night, as he ran towards the burning helicopter to try to help. Puel confirmed as much and said “Kasper lived and saw some terrible things.” #lcfc – Rob Dorsett (@RobDorsettSky) 1 ноября 2018 г.

Все о чемпионате Англии - здесь