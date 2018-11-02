13:57 | Футбол — Англия

Шмайхель пытался прорваться к горящему вертолету владельца "Лестера", но был остановлен полицией

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Вратарь "Лестера"  Каспер Шмайхель был непосредственным свидетелем крушения вертолета, принадлежавшего владельцу "лис" Вишаю Шривадданапрабхе, и пытался прорваться к месту чп, чтоб оказать помощь, но был остановлен полицией.

Напомним, что после матча 10-го тура премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) с газона стадиона "Кинг Пауэр" вертолет, принадлежащий владельцу "лис" Вишаю Шривадданапрабхе, разбился. На месте крушения возник пожар, туда сразу же направились пожарные и служба спасения.

Как сообщил журналист Sky Sports, футболист находился рядом со стадионом во время трагедии. Он пытался попасть к горящему вертолету и помочь, но полиция остановила его.

В результате крушения погиб сам Шривадданапрабха и еще четыре человека, включая пилота. Сообщалось, что причиной крушения мог стать хвоствой винт вертолета, а также ошибка пилота.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

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