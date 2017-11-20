Шкордан Мустафи раскритиковал журналистов: "Вам нравится копаться в грязном белье"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) раскритиковал журналистов. По его словам, СМИ любят копаться в грязном белье и распространять слухи.

- Вам нравится копаться в грязном бельем, самом грязном белье, - цитирует The Telegraph Мустафи. - Что происходит в раздевалке, это настоящая жизнь. Разговаривал ли я с клубами или нет - это только слухи. Я здесь, я стою перед вами в футболке "Арсенала".

Только вы думаете, что "Арсенал" мертв, "Арсенал" не вернется. Мы же всегда живы, всегда верим в себя. Мы все знаем, что если выигрывать большие матчи, но проигрывать рядовые игры, то нельзя закончить сезон даже в первой четверке. Если вы выиграете сегодня, а в следующие выходные проигрываете, то вернетесь туда, где были.