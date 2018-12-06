Шкодран Мустафи: "Немного удачи и "Арсенал" мог выиграть у "МЮ"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи после ничьей с "Манчестер Юнайтед" в 15-м туре чемпионата Англии (2:2) отметил, что "канониры" потратили много сил в дерби с "Тоттенхэмом". Также он добавил, что "Арсеналу" не хватило немного удачи.

- Мы попробовали все, чтобы завоевать 3 очка, - цитирует BBC Мустафи. - Мы взяли четыре очка в двух сложных игах, обыграв "Тоттенхэм" в выходные и сыграв вничью с "МЮ". Игроки "Арсенала" отдали 120 процентов сил в дерби, но этим нельзя оправдываться. Немного удачи сегодня и мы могли бы завоевать 3 очка у "МЮ", но всегда важно не проиграть.