22:30 | ФУТБОЛ — Англия

Шкодран Мустафи: "Езил убедил меня перейти в "Арсенал"

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Защитник Шкодран Мустафи признался, что считает "Арсенал" большим клубом с богатой историей. По словам немца албанского происхождения, он сделал шаг вперед, выбрав "канониров".

– Я сделал шаг вперед, что было важно для меня и моей карьеры, – приводит afcstuff.com слова Мустафи. – Я перешел в этот клуб для того, чтобы играть в Лиге чемпионов с опытными партнерами по команде, у которых могу учиться. Не говорил об "Арсенале" с Мертесакером, но общался с Езилом, и он мне все рассказал о клубе. Его слова были очень позитивными и быстро убедили меня в переходе. Это большой, огромный клуб с великой историей, который всегда играет в еврокубках.

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