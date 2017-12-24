Ширер верит, что Кейн побьет его рекорд

Бывший капитан и сборной Англии Алан Ширер выразил уверенность, что форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн побьет его рекорд по количеству голов в чемпионате Англии в течение календарного года. На данный момент у Кейна 36 голов в 2017 году - столько же в 1995 году забил Ширер в составе "Блэкберна".

"Он сделает это", - цитирует Bleacher Report Ширера.

Впереди у Кейна есть один матч, чтобы улучшить статистику - 26 декабря "Тоттенхэм" примет "Саутгемптон". Также форвард на 1 гол отстает от форварда "Барселоны" Лионеля Месси по количеству мячей во всех турнирах - 53 против 54. При этом Месси в этом году уже не сыграет.