Ширер поздравил Кейна с тем, что он побил его рекорд

Бывший нападающий "Блэкберна" Алан Ширер поздравил форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна с установлением рекорда по голам в премьер-лиге. Кейн в 2017 году забил уже 37 мячей (матч против "Саутгемптона" в эти минуты продолжается) в чемпионате Англии, побив достижение Ширера (36 голов в 1995 году). Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионатов"большой пятерки" по голам во всех турнирах. Сейчас у англичанина 55 точных ударов, на 1 больше, чем у Лионеля Месси.

"Ты провел великолепный 2017 год, Харри Кейн. Ты заслужил установить рекорд по голам за календарный год. Отличная работа, продолжай в том же духе", - написал Ширер в своем Твиттере.