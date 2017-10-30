Шей Гивен: "Манчини любил со всеми спорить, это стоило ему работы в "Манчестер Сити"

Бывший вратарь "Манчестер Сити" Шей Гивен раскритиковал главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Итальянец работал в английском клубе с 2009 по 2013 год.

- Он приезжал на тренировки на велосипеде, - цитирует Goal Гивена. - Как-то раз физиолог дал ему отчет о том, кто тренируется, и кто нет. Надо было видеть, как Манчини ругался. А ведь это профессиональный физиотерапевт, который изучал эти вещи. Ему надо было объяснять, что Манчини не прав.

Будучи тренером, вы хотите получить от игроков максимум, но крики – это не выход из ситуации. Он любил поспорить со всеми, но это стоило ему работы в "Манчестер Сити".