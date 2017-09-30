Шей Гивен: "Ливерпуль" должен был забивать пять-шесть голов "Спартаку"

Бывший вратарь "Ньюкасла" Шей Гивен перед матчем 7-го тура чемпионата Англии между "сороками" и "Ливерпулем" рассказал о том, что он не понимает, как "Ливерпуль" не обыграл в Лиге чемпионов "Спартак". По мнению ирландца, у подопечных Юргена Клоппа будут проблемы в игре против команды Рафаэля Бенитеса.

- Бенитес - один из лучших стратегов в мире, - приводит Daily Exspress слова Гивена. - Его команды всегда хорошо готовы. У него будет план, как остановить "Ливерпуль". Я смотрел их игру против "Спартака" в Москве. До сих пор пытаюсь понять, как "красные" не победили. Они создали кучу моментов и должны были забивать пять-шесть голов.