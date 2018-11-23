Шевченко - о Дрогба: "Один из величайших игроков, с кем мне довелось играть"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратилась к бывшему нападающему "Челси" Дидье Дрогба, который 22 ноября в своем Твиттере объявил о завершении карьеры. Оба бывших футболиста выступали в составе "синих" : Дрогба с 2004 по 2012, а также с 2014 по 2015 год, Шевченко - с 2006 по 2009.
- Поздравляю с твоей карьерой, Дидье Дрогба. Один из величайших игроков, с кем мне довелось играть, - написал Шевченко в своем Твиттере.
В составе "Челси" Дрогба четыре раза выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.
Congratulation on your career @didierdrogba– Andriy Shevchenko (@jksheva7) 22 ноября 2018 г.
One of the greatest who I have played with!#legend @ChelseaFC #CFC pic.twitter.com/kfEhyrOS3o
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