Шесть мячей "Халла" Слуцкого в ворота "Бирмингема". Видео

"Халл Сити" разгромил в матче 11-го тура чемпионшипа "Бирмингем" – 6:1. В составе хозяев поля голами отметились нападающие Фрэйзер Кэмпбелл и Джаррод Боуэн, а также полузащитник Дэвид Мейлер, реализовавший пенальти. Во втором тайме команда Леонида Слуцкого забила в ворота соперника еще три мяча.

Отметим, что в последних пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения).

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем"