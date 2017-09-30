Шесть мячей "Халла" Слуцкого в ворота "Бирмингема". Видео

"Халл Сити" разгромил в матче 11-го тура чемпионшипа "Бирмингем" – 6:1. В составе хозяев поля голами отметились нападающие Фрэйзер Кэмпбелл и Джаррод Боуэн, а также полузащитник Дэвид Мейлер, реализовавший пенальти. Во втором тайме команда Леонида Слуцкого забила в ворота соперника еще три мяча.
Отметим, что в последних пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения).
Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем"
Ловите ранний гол "Халла" "Бримингему". Может, хоть сегодня Слуцкий победит? pic.twitter.com/LWjQIIZA2A– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
2:0 к 11-й минуте. Неплохо. pic.twitter.com/NGXjSXZe94– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
🔥 3:0 к середине первого тайма. Слуцкий громит бывшую команду Реднаппа!– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
7-й гол в сезоне 20-летнего Боуэна. pic.twitter.com/IbBUrDXtc1
Четвертый год Халла pic.twitter.com/IFXzxxg19F– Никита Камышев (@SkifFc) 30 сентября 2017 г.
5:0! "Халл" побеждает "Бирмингем".– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
Напоминаю, сентябрь начался для Слуцкого с поражения со счетом 0:5 от "Дерби Каунти". Это чемпионшип! pic.twitter.com/kZ43oXCV20
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Ну наконец-то прорвало! Дальше пойдет по накатанной, впереди АПЛ и тренерство в Челси.
18:00