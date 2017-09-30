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17:48 | Футбол — Англия

Шесть мячей "Халла" Слуцкого в ворота "Бирмингема". Видео

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"Халл Сити" разгромил в матче 11-го тура чемпионшипа "Бирмингем" – 6:1. В составе хозяев поля голами отметились нападающие Фрэйзер Кэмпбелл и Джаррод Боуэн, а также полузащитник Дэвид Мейлер, реализовавший пенальти. Во втором тайме команда Леонида Слуцкого забила в ворота соперника еще три мяча.

Отметим, что в последних пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения).

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем"

 

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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