Шесть клубов интересуются Траоре

Шесть клубов обратились к "Челси" с предложением о покупке нападающего Бертрана Траоре, утверждает TMW. В услугах 21-летнего игрока заинтересованы "Эвертон", "Вест Хэм", "Лион", "Лилль", менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке". Лондонский клуб пока не дал ответ ни на одно из предложений.

Прошедший сезон Траоре провел в "Аяксе" на правах аренды. В 24 матчах чемпионата Голландии он забил девять голов. Он также принял участие в 13 встречах Лиги Европы, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.