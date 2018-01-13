Шелви не пожал руку Бенитесу после замены в матче против "Суонси"

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви остался недоволен своей заменой на 82-й минуте матча 23-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (1:1). Футболист, покинув поле, не стал пожимать руку наставнику команды Рафаэлю Бенитесу.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Шелви провел 18 матчей и забил один гол.