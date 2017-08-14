Шелви, который был удален в матче с "Тоттенхэмом", посещает психолога

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви, удаленный в матче 1-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:2), отметил, что иногда на поле ему надо действовать спокойнее. Он также добавил, что еще с прошлого года посещает психолога.

Напомним, что 48-й минуте встречи хавбек "сорок" повздорил в центре поля с Деле Алли и наступил ему на ногу прямо на глазах у судьи.

– Иногда на поле мне нужно просто действовать спокойнее, – приводит The Sun слова Шелви. – Нужно замолчать и просто уходить. В прошлом году начал посещать психолога, чтобы работать в этом направлении. В ситуации с моим удалением я действовал просто по-детски. Когда кто-то пытается меня завести, мне нужно просто посмеяться над этим. Но иногда ничего не могу с собой поделать.

"Ньюкасл" проиграл "Тоттенхэму" после "идиотского" удаления Шелви