Шелви извинился перед Бенитесом из-за того, что не пожал ему руку

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви извинился перед главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Напомним, футболист был недоволен решением специалиста заменить его во втором тайме матча 23-го тура чемпионата Англии со "Суонси" (1:1), информирует Cronicle.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Шелви провел 18 матчей и забил один гол.
Furious Jonjo Shelvey involved in latest flash-point after being subbed off for Newcastle https://t.co/05wEvodj79 pic.twitter.com/h05RifCrwr– The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 13 января 2018 г.