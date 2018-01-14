Шелви извинился перед Бенитесом из-за того, что не пожал ему руку

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви извинился перед главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Напомним, футболист был недоволен решением специалиста заменить его во втором тайме матча 23-го тура чемпионата Англии со "Суонси" (1:1), информирует Cronicle.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Шелви провел 18 матчей и забил один гол.