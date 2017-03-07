Шекспир утвержден главным тренером "Лестера" до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крейг Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезона, информирует The Sun. 53-летний специалист принял команду после отставки Клаудио Раньери. Команда под его руководством уже одержала две победы – над "Ливерпулем" (3:1) и "Халл Сити" (3:1) .
Ботаникум
Вполне правильное решение. На кой хрен нужен "анти-кризисный управляющий" в лице условного "хиддинка-ходжсона", так или иначе нуждающийся во времени для погружения в "тему"? Крейг - человек "Лестера" и многое ему известно из первых уст, да и человек он ещё в тренерском цехе относительно молодой и поэтому пусть воспользуется ТАКИМ шансом для профессионального роста. Удачи Крейгу и "Лестеру"!!!
16:12