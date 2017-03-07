Шекспир утвержден главным тренером "Лестера" до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крейг Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезона, информирует The Sun. 53-летний специалист принял команду после отставки Клаудио Раньери. Команда под его руководством уже одержала две победы – над "Ливерпулем" (3:1) и "Халл Сити" (3:1) .

