Шекспир назначен главным тренером "Лестера"

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крейг Шекспир стал полноценным наставником команды, информирует клубная пресс-служба. Руководить коллективом британец будет до конца текущего сезона.
Напомним, что экс-главный тренер клуба Клаудио Раньери был уволен из "Лестера" из-за неудовлетворительных результатов. Команда на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице.
BREAKING: #lcfc is pleased to confirm Craig Shakespeare as its First Team Manager for the rest of the 2016/17 season. More follows… pic.twitter.com/CAqr5NPLiL– Leicester City (@LCFC) 12 марта 2017 г.
higagy
В помощь Шекспиру взять Чосера, Шоу и Бернса.
19:33