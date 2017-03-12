19:21 | ФУТБОЛ — Англия

Шекспир назначен главным тренером "Лестера"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крейг Шекспир стал полноценным наставником команды, информирует клубная пресс-служба. Руководить коллективом британец будет до конца текущего сезона.

Напомним, что экс-главный тренер клуба Клаудио Раньери был уволен из "Лестера" из-за неудовлетворительных результатов. Команда на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

В помощь Шекспиру взять Чосера, Шоу и Бернса.

19:33

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