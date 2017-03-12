Шекспир назначен главным тренером "Лестера"

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крейг Шекспир стал полноценным наставником команды, информирует клубная пресс-служба. Руководить коллективом британец будет до конца текущего сезона.

Напомним, что экс-главный тренер клуба Клаудио Раньери был уволен из "Лестера" из-за неудовлетворительных результатов. Команда на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице.