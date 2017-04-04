Шекспир 4 года назад убедил Варди не бросать футбол ради музыки

Нападающий сборной Англии и "Лестера" Джейми Варди был на грани ухода из футбола ради музыкальной карьеры на Ибице в 2013 году. Однако нынешний главный тренер клуба Крэйг Шекспир убедил игрока не делать этого.

- Наша задача - поддерживать игроков. Иногда у них есть неуверенность в себе, и Джейми один из первых, кто признает это, - цитирует Goial Шекспира. - Я, Найджел Пирсон и Стив Уолш работали с "Лестером" и поддерживали его. Все, что мы делали, рассказывали ему о его способностях и надеялись, что он поймет нас. Мы даже намекнули ему, что у него есть все, чтобы не только играть в премьер-лиге, но и за сборную Англии. Говорили ему, что хотим работать с ним и верим в него. К счастью, он не поехал на Ибицу, я думаю, он принял правильное решение!