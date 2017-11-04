"Шеффилд Юнайтед" разгромил "Халл" Слуцкого

В матче 16-го тура чемпионлиги "Халл Сити" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4. "Покер" оформил нападающий хозяев Леон Кларк. У "тигров" единственный гол записал на свой счет Камил Грощицки.

Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице. "Шеффилд" поднялся на вторую строчку.

Следующим соперником "тигров" станет "Ипсвич". Встреча состоится 18 ноября.

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16-й тур

"Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" – 4:1 (0:1)

Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л.Кларк, 53 (1:1). Л.Кларк, 76 (2:1). Л.Кларк, 80 (3:1). Л.Кларк, 88 (4:1).

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Бэшем, Картер-Викерс, О'Коннелл, Даффи (Ландстрем, 86), Райт, Кауттс, Флек, Стивенс, Л.Кларк (Дональдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83).

"Халл Сити": Макгрегор, М.Кларк, Томори, Доусон, Эйна, Грощицки, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Кэмпбелл (Дико, 71).

Предупреждения: Л.Кларк, 23. Эйна, 39. Кэмпбелл, 42.

Судья: Бонд.

4 ноября. Шеффилд. Стадион "Брэмолл Лэйн".

"Халл" повел в гостях у одного из лидеров - "Шеффилд Юнайтед". Чистая красота от Гросицки. pic.twitter.com/Jlkt1afCaw – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 4 ноября 2017 г.