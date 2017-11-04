19:56 | Футбол — Англия

"Шеффилд Юнайтед" разгромил "Халл" Слуцкого

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В матче 16-го тура чемпионлиги "Халл Сити" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4. "Покер" оформил нападающий хозяев Леон Кларк. У "тигров" единственный гол записал на свой счет Камил Грощицки.

Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице. "Шеффилд" поднялся на вторую строчку.

Следующим соперником "тигров" станет "Ипсвич". Встреча состоится 18 ноября.

Первенство Англии

Чемпионлига

16-й тур

"Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" – 4:1 (0:1)

Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л.Кларк, 53 (1:1). Л.Кларк, 76 (2:1). Л.Кларк, 80 (3:1). Л.Кларк, 88 (4:1).

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Бэшем, Картер-Викерс, О'Коннелл, Даффи (Ландстрем, 86), Райт, Кауттс, Флек, Стивенс, Л.Кларк (Дональдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83).

"Халл Сити": Макгрегор, М.Кларк, Томори, Доусон, Эйна, Грощицки, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Кэмпбелл (Дико, 71).

Предупреждения: Л.Кларк, 23. Эйна, 39. Кэмпбелл, 42.

Судья: Бонд.

4 ноября. Шеффилд. Стадион "Брэмолл Лэйн".

 

Шеффилд Юнайтед - Халл Сити

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (26)
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Kupservas

Пора Березуцких и Игнашевича с акинфеевым за бесплатно отдать в Халл ... Иначе Лене капец...

20:35

WakeUp

Харе уже выделять новости про Слуцкого. Он ни кому не интересен. Как тренер он нуляка. А тем более в Англии. Так совершенно другие требования к профессианализму.

20:30

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Калл Слуцкого! у-ха-ха. Давай Пелмень домой. Пришло время котов с деревьев снимать и поднимать Волгоградский футбик.

20:29

Непорочный как ТИ

только Шаббат, только israel

20:26

Непорочный как ТИ

diskmen О чём вы? То что этот пельменный проект знает русский, совсем не значит, что его дом Россия

20:25

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Господа болелы, которые фанатеют на просмотрах в инете матчей ""одной почти российской аглицкой команды". Вопрос без приколов, издевательств и т.д. Просто дайте ответ:::: губастый кошколов также на стульях раскачивается или англичане гораздо бережливее, подставляя ЕМУ шотландские камни для кёрлинга???? Мне не хочется гигобайты инета тратить на сдеревападающуюбездарь....

20:24

diskmen

Теперь наши тренеры в Англии перестанут пользоваться спросом.Пора домой.

20:21

Новоуепинни

Устал ржать уже, кончайте про это писать

20:19

Очень плохой мальчик

Лёня,бросай ты это дело,в космосе долго летать опасно для здоровья.

20:18

Вопреки

Даже когда бывший "гений" российского футбола, начал позориться уже в ЧШ (!!!), за его критику (объективную) продолжают гасить на СЭ - вот цирк, да ? А этот разгром, надеюсь, был контрольный "выстрел" в карьеру Слуцкого... С любым соперником, даже в ЧШ, наш "великий" Леня строит ту же ссык..ю игру, что ставил ЦСКА и Сборной. Видимо боссы Халла плохо изучали биографию неваляшки, или просто доверились баблу Абрамовича, поверив в чудеса о возвращении команды в высший свет..? Ну что же - все этим и должно было закончиться... Только как теперь Слуцкий домой возвращаться будет ? Лучше уж куда-нибудь в АЭ... подальше с глаз.

20:18

vovanpiter

а сколько было пафоса и понтов про супер пупер гусского тренера, прям путина с него журналисты лепили..!!! Итог вполне ожидаем

20:17

splash174

Ну вот и все, пора собирать чемоданы и лететь с позором обратно домой, условный "Олимпиец" тренировать, если доверят, конечно же.

20:15

Medved.

После продажного и трусливого российского чемпионата Слуцкий проходит через очищение ФНЛ... то есть чемпионшип. Только так можно излечиться, но в случае со Слуцким скорее вылететь в космос без скафандра.

20:12

shpasic

ничего, скоро Абрамович уволит Конте и назначит Слуцкого в Челси! у Конте бы в Халле ещё хуже было бы!

20:09

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

А какой--такой "потрясающий гол слуцко-халла" нам хотела эта йеллоу--ньюс--пейпа продемонстрировать в 18:41 ????? ВСЕМ россиянам гораздо интереснее посмотреть на ПОТРЯСАЮЩИЙ пинок в подкопчиковое пространство бывшему тренеру "Олимпии"!!!!!!! ПИ / СИ ::: Абрам АбрАмович АбрамОвич , распахивай объятия --- пельмень летит к тебе!!!!

20:08

ATA

чемодан, вокзал и в КВН играть по подсказкам слуцкер

20:06

shpasic

какая неожиданность! в нефутбольной-то Англии!

20:06

ЗЮК

ПТУшная помойка продолжает приписывать Слуцкому собственность.

20:03

VentoR

Слуцкому срочно нужен Гинер.))

20:01

баламошка

Трындец, Лёнька, хорош Россию - матушку позорить. Залезай-ка лучше обратно на ручки к Роману Аркадьевичу, он тебе даст поиграться с Челси. Там футболисты покрепче, они тебя в обиду никому не дадут.

20:01

футбол>2018

Go to home!!!А нужен ли ты дома????

20:01

КолобокКолобков

Ну наверное последний матч Лёньки в Англии...Пора к Рамзану в Азмат. Там вон новый МакДак в центре грозного открыли. Чеченбургеры подают...

19:59

edgar84

Слуцкому срочно нужен Мусса.

19:59

Thomas_Boy_

Блин, опять хреново, Лень...

19:59