"Шеффилд Юнайтед" разгромил "Халл" Слуцкого

В матче 16-го тура чемпионлиги "Халл Сити" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4. "Покер" оформил нападающий хозяев Леон Кларк. У "тигров" единственный гол записал на свой счет Камил Грощицки.
Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице. "Шеффилд" поднялся на вторую строчку.
Следующим соперником "тигров" станет "Ипсвич". Встреча состоится 18 ноября.
Первенство Англии
Чемпионлига
16-й тур
"Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" – 4:1 (0:1)
Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л.Кларк, 53 (1:1). Л.Кларк, 76 (2:1). Л.Кларк, 80 (3:1). Л.Кларк, 88 (4:1).
"Шеффилд Юнайтед": Мур, Бэшем, Картер-Викерс, О'Коннелл, Даффи (Ландстрем, 86), Райт, Кауттс, Флек, Стивенс, Л.Кларк (Дональдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83).
"Халл Сити": Макгрегор, М.Кларк, Томори, Доусон, Эйна, Грощицки, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Кэмпбелл (Дико, 71).
Предупреждения: Л.Кларк, 23. Эйна, 39. Кэмпбелл, 42.
Судья: Бонд.
4 ноября. Шеффилд. Стадион "Брэмолл Лэйн".
"Халл" повел в гостях у одного из лидеров - "Шеффилд Юнайтед". Чистая красота от Гросицки. pic.twitter.com/Jlkt1afCaw– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 4 ноября 2017 г.
Увы, "Халл" провалил второй тайм и проигрывает со счетом 1:3. Третье поражение Слуцкого подряд. pic.twitter.com/WruvCx28dr– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 4 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
Kupservas
Пора Березуцких и Игнашевича с акинфеевым за бесплатно отдать в Халл ... Иначе Лене капец...
20:35
WakeUp
Харе уже выделять новости про Слуцкого. Он ни кому не интересен. Как тренер он нуляка. А тем более в Англии. Так совершенно другие требования к профессианализму.
20:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Калл Слуцкого! у-ха-ха. Давай Пелмень домой. Пришло время котов с деревьев снимать и поднимать Волгоградский футбик.
20:29
Непорочный как ТИ
только Шаббат, только israel
20:26
Непорочный как ТИ
diskmen О чём вы? То что этот пельменный проект знает русский, совсем не значит, что его дом Россия
20:25
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Господа болелы, которые фанатеют на просмотрах в инете матчей ""одной почти российской аглицкой команды". Вопрос без приколов, издевательств и т.д. Просто дайте ответ:::: губастый кошколов также на стульях раскачивается или англичане гораздо бережливее, подставляя ЕМУ шотландские камни для кёрлинга???? Мне не хочется гигобайты инета тратить на сдеревападающуюбездарь....
20:24
diskmen
Теперь наши тренеры в Англии перестанут пользоваться спросом.Пора домой.
20:21
Новоуепинни
Устал ржать уже, кончайте про это писать
20:19
Очень плохой мальчик
Лёня,бросай ты это дело,в космосе долго летать опасно для здоровья.
20:18
Вопреки
Даже когда бывший "гений" российского футбола, начал позориться уже в ЧШ (!!!), за его критику (объективную) продолжают гасить на СЭ - вот цирк, да ? А этот разгром, надеюсь, был контрольный "выстрел" в карьеру Слуцкого... С любым соперником, даже в ЧШ, наш "великий" Леня строит ту же ссык..ю игру, что ставил ЦСКА и Сборной. Видимо боссы Халла плохо изучали биографию неваляшки, или просто доверились баблу Абрамовича, поверив в чудеса о возвращении команды в высший свет..? Ну что же - все этим и должно было закончиться... Только как теперь Слуцкий домой возвращаться будет ? Лучше уж куда-нибудь в АЭ... подальше с глаз.
20:18
vovanpiter
а сколько было пафоса и понтов про супер пупер гусского тренера, прям путина с него журналисты лепили..!!! Итог вполне ожидаем
20:17
splash174
Ну вот и все, пора собирать чемоданы и лететь с позором обратно домой, условный "Олимпиец" тренировать, если доверят, конечно же.
20:15
Medved.
После продажного и трусливого российского чемпионата Слуцкий проходит через очищение ФНЛ... то есть чемпионшип. Только так можно излечиться, но в случае со Слуцким скорее вылететь в космос без скафандра.
20:12
shpasic
ничего, скоро Абрамович уволит Конте и назначит Слуцкого в Челси! у Конте бы в Халле ещё хуже было бы!
20:09
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
А какой--такой "потрясающий гол слуцко-халла" нам хотела эта йеллоу--ньюс--пейпа продемонстрировать в 18:41 ????? ВСЕМ россиянам гораздо интереснее посмотреть на ПОТРЯСАЮЩИЙ пинок в подкопчиковое пространство бывшему тренеру "Олимпии"!!!!!!! ПИ / СИ ::: Абрам АбрАмович АбрамОвич , распахивай объятия --- пельмень летит к тебе!!!!
20:08
ATA
чемодан, вокзал и в КВН играть по подсказкам слуцкер
20:06
shpasic
какая неожиданность! в нефутбольной-то Англии!
20:06
ЗЮК
ПТУшная помойка продолжает приписывать Слуцкому собственность.
20:03
VentoR
Слуцкому срочно нужен Гинер.))
20:01
баламошка
Трындец, Лёнька, хорош Россию - матушку позорить. Залезай-ка лучше обратно на ручки к Роману Аркадьевичу, он тебе даст поиграться с Челси. Там футболисты покрепче, они тебя в обиду никому не дадут.
20:01
футбол>2018
Go to home!!!А нужен ли ты дома????
20:01
КолобокКолобков
Ну наверное последний матч Лёньки в Англии...Пора к Рамзану в Азмат. Там вон новый МакДак в центре грозного открыли. Чеченбургеры подают...
19:59
edgar84
Слуцкому срочно нужен Мусса.
19:59
Thomas_Boy_
Блин, опять хреново, Лень...
19:59