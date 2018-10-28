"Шеффилд Юнайтед" поддержал "Лестер" в связи с катастрофой вертолета владельца клуба

ФК "Шеффилд Юнайтед" выразил поддержку "Лестеру". Ранее стало известно о катастрофе вертолета президента клуба Вишая Шривадданапрабхи.

- Мысли всех в "Шеффилд Юнайтед" с представителями ФК "Лестер Сити" в связи с событиями рядом со стадионом "Кинг Пауэр", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба "Кинг Пауэр". Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

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