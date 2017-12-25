"Шеффилд Уэнсдей" хочет пригласить Фонсеку на пост главного тренера

"Шеффилд Уэнсдей" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке, сообщает Sun. По информации источника, владелец клуба чемпионшипа Дежпхон Чансири впечатлен работой португальской специалиста, который вывел "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов.

В британских СМИ утверждают, что "Шеффилд" уже провел переговоры с Фонсекой, но тот не заинтересован в продолжении карьеры во втором по силе дивизионе английского футбола.

Напомним, "Шеффилд Уэнсдей" после 23 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 27 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 8 баллов.