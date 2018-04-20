Шандор Варга: "Венгер точно не жалеет о покупке Аршавина"

Известный агент, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18. По его словам, 68-летний специалист никогда не жалел о покупке россиянина Андрея Аршавина.

- Вопрос еще про одного россиянина. Можно назвать Андрея Аршавина одним из лучших футболистов, с которыми работал Венгер в "Арсенале"?

- Однозначно, Аршавин - это топ-талант. К сожалению, далеко не полностью себя реализовал. Ему бог дал больше, чем мы видели. Увы, Андрей был нестабилен, но все равно является одним из топ-футболистов, что были в "Арсенале" при Арсене.

- Венгер не жалел о его подписании?

- Нет. Все совсем наоборот. Сначала Арсен сомневался и советовался со мной, Валерием Газзаевым - теми людьми, кто лучше знал Андрей. Сейчас Арсен точно не считает эту покупку ошибочной, и никогда не говорил, что зря приобрел Аршавина.

- Его стоило купить хотя бы ради покера "Ливерпуля"?

- Точно. (Смеется.) У Андрея действительно случались яркие матчи, но Венгера сразу предупреждали, что Аршавин не слишком стабилен, поэтому Арсен понимал, кого приобретает у "Зенита". (Андрей СИЗЯКИН)



