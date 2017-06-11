Шандор Варга: "Венгер хотел подписать Зинченко, когда ему было 17 лет"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в 2014 году просил его помочь с трансфером полузащитника Александра Зинченко, который тогда выступал за молодежный состав "Шахтера". Тогда переход не состоялся, и украинец уехал в "Уфу", где провел 1,5 сезона. После этого Зинченко подписал контракт с "Манчестер Сити" и отправился в аренду в ПСВ.

– Если "Арсенал" подпишет Головина, то, скорее всего, отдаст его в аренду?

– Почему?

– Перед глазами стоит пример Александра Зинченко, которого "Манчестер Сити" отдал ПСВ.

– Нет. Это точно не про Венгера. Он берет игроков для себя. А с Зинченко… Арсен меня тогда вообще достал (смеется).

– Как это?

– Зинченко было 17 лет, когда "Шахтер" в юношеской Лиге чемпионов обыграл "Арсенал". Арсен посмотрел всего один тайм той встречи, после чего сразу набрал мне: "Шандор, мне нужен Зинченко"! Он ведь в 16 лет поставил в состав Фабрегаса, такие же планы имел и на Зинченко. Так что, если возьмут Головина "Арсенал", то никуда отдавать его не будут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шандора Варги