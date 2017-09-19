Шандор Варга: "В "Халле" довольны работой Слуцкого"

Известный агент Шандор Варга выразил мнение, что судить о работе Леонида Слуцкого в "Халл Сити" пока рано. Российский специалист принял "тигров" этим летом. После 8 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице из 24 команд.

– 12 команд чемпион-лиги ставят перед собой задачу выйти в премьер-лигу, – цитируют "Известия" Варгу. – Попадание в элиту дает клубам огромные деньги от продажи прав на ТВ-трансляции и, конечно, престиж. Так что конкуренция в этом чемпионате очень серьезная. Я бы сказал, что чемпион-лига входит в пятерку сильнейших лиг мира. Что касается конкретно Леонида Слуцкого, то пока рано делать выводы о его работе, прошло не так много времени. Насколько я знаю, у него налажен контакт с игроками и руководством "Халла" – они довольны совместной работой. В клубе царит хорошая атмосфера, футболистам нравится тренировочный процесс и общение. Но главной по-прежнему остается цель – вернуться в премьер-лигу.

Слуцкий работает с тем материалом, который имеет. К сожалению, летом команду покинули многие высококлассные игроки, а им на замену не пришли футболисты такого же уровня. В этом нет вины главного тренера. Наверное, с нынешним составом выстроить игру, которая была бы свойственна тому же ЦСКА, невозможно. Ситуация непростая, но задачу попадания в премьер-лигу никто не отменял.

К Слуцкому в Англии относятся с большим интересом. В целом виден позитивный настрой по отношению к нему и со стороны болельщиков, журналистов и экспертов. Все достаточно добродушны. Ну и, конечно, нет такого, что кто-то категорично заявляет: Слуцкому нужно уходить. Те, кто видит, как он каждый день работает с командой, понимают, что всё идет хорошо. Естественно, после крупных поражений и нынешнего турнирного положения некоторым хочется сгустить краски, но я бы не сказал, что есть какой-то негатив. У Слуцкого серьезный кредит доверия перед руководством "Халла". Его работой довольны.