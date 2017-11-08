Шандор Варга: "У Слуцкого нет проблем с болельщиками "Халла"

Известный агент Шандор Варга заявил, что у главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого нет проблем с болельщиками из-за неудачного выступления команды в чемпионшипе. Напомним, что "Тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице после 16 сыгранных матчей.

– Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается, – цитируют "Известия" Варгу. – Слуцкий доработает в "Халле" как минимум до конца сезона.

С болельщиками "Халла" у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды – фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках "Халла" отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут. Чемпионшип – сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и "Халл", безусловно, будет будет бороться до последнего. Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь.

Слуцкий: три поражения подряд. Что дальше?