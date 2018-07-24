Шандор Варга: "Не удивлюсь, если Усманов продаст акции "Арсенала". Он не любит быть вторым"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал "СЭ" информацию о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов может продать принадлежащие ему акции лондонского "Арсенала" – 30 процентов.

– Усманов заработает много денег, если сравнивать, за сколько он купил акции и за сколько может продать, – отметил Варга. – Это будет одно из лучших вложений. Это не российский футбол, где инвестиции – только гарантированные расходы. В Англии большинство клубов приносят прибыль, и их акции растут в цене. Как бизнес – это очень хорошее вложение. Знаю, что у Усманова были другие планы. Он хотел действительно участвовать в развитии "Арсенала". Но ему не дали.

– То есть в ближайшее время Усманов действительно может продать свои акции?

– Давно с ним не общался, не знаю его настроение. Но Усманов – максималист, не любит быть вторым. Если он возглавляет какую-то компанию, то это его компания. Так что не удивлюсь, если он откажется от этого проекта и продаст акции "Арсенала", так как его не слушают. Тем более люди, с которыми я знакомил его – Дэвид Динн и Арсен Венгер – уже ушли из клуба. (Игорь НОВИКОВ)

Ранее издание Financial Times сообщило, что Усманов хотел выкупить пакет президента "Арсенала" Стэна Кронке за 1,3 миллиарда долларов, но тот отказался.