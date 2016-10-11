Бывший форвард "Арсенала" Маруан Шамах стал игроком "Кардифф Сити", сообщает пресс-служба клуба. 32-летний марокканец, являвшийся свободным агентом, проходил просмотр в "Вест Бромвиче", но не смог убедить руководство "дроздов" подписать с ним контракт, поэтому отправился в валлийский клуб, где с ним заключили краткосрочное соглашение. 1 июля у игрока закончился контракт с "Кристал Пэлас". В прошлом сезоне Шамах сыграл в 12 матчах, но забитыми мячами не отметился.