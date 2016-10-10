Шамах, Хойлетт и Бамба присоединятся к "Кардиффу"?

Маруан Шамах, Сол Бамба и Джуниор Хойлетт попали в сферу интересов "Кардифф Сити". По информации BBC, в понедельник игроки должны пройти медобследование в команде.

Последним клубом Шамаха был "Кристал Пэлас", в котором 32-летний нападающий сборной Марокко провел 60 матчей и забил 7 мячей.

31-летний центральный защитник Бамба покинул "Лидс" по личным причинам в сентябре этого года.

Крайний хавбек Хойлетт также является свободным агентом с этого лета. Последним клубом 26-летнего канадца был "Куинз Парк Рейнджерс", где он считался одним из самых ярких молодых футболистов в чемпионате Англии. В сезоне-2015/2016 Хойлетт провел за "обручей" 31 матч, сумев забить 7 мячей.