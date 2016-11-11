Шака Хислоп: "Депай переоценил себя и недооценил чемпионат Англии"

Бывший вратарь ряда английских клубов и сборной Тринидада и Тобаго Шака Хислоп высказал мнение, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай переоценил себя после переезда на Туманный Альбион. Хислоп выразил сомнение в том, что голландец долго будет выступать за "красных дьяволов".

– Депай, без вопросов, замечательный футболист, – цитирует Goal.com Хислопа. – Он перешел в "Манчестер Юнайтед", когда весь мир лежал у него в ногах. Однако мне кажется, что он переоценил себя и недооценил сложность чемпионата Англии. Не уверен, что его ждет долгая карьера в действующем клубе.