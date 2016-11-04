Шадли не поможет сборной Бельгии в ближайших матчах

Полузащитник "Вест Бромвича" Насер Шадли был исключен из состава сборной Бельгии на матчи против Голландии (9 ноября) и Эстонии (13 ноября), сообщает пресс-служба клуба. 27-летнему бельгийцу на этой неделе пришлось пройти медицинские процедуры в связи с проблемой с коленом, поэтому в ближайших встречах он играть не сможет. Таким образом, он также пропустит матч чемпионата Англии с "Лестером".

Напомним, что Шадли этим летом перебрался в "Вест Бромвич" за рекордную для клуба сумму - 15 миллионов евро.