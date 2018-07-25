Шачири провел первую тренировку с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири провел первую тренировку в составе нового клуба. Хавбек сборной Швейцарии перешел в "Ливерпуль" из "Стоук Сити" за 13,5 миллиона фунтов стерлингов.

В "Стоуке" Шачири провел три сезона, за которые отыграл 92 матча и забил 15 мячей. В составе национальной команды на чемпионате мира-2018 дошел до 1/8 финала, забив мяч в ворота Сербии (2:1) в групповом турнире.