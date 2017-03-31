11:49 | ФУТБОЛ — Англия

Шачири может пропустить матч с "Лестером"

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Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз сообщил, что полузащитник Джердан Шачири может не сыграть в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Лестером". У 25-летнего швейцарца небольшие проблемы со здоровьем.

- Единственное сомнение, которое у меня есть перед субботним матчем, - это участие Шачири, - цитирует пресс-служба клуба Хьюза. - У него были небольшие проблемы с мышцами голени. Если игрок не будет готов полностью, рисковать не будем. Надеюсь, он точно сыграет с "Ливерпулем". Джек Батленд? Он пока просто еще не готов. Мы очень надеемся, что его травмы позади. С нетерпением ожидаем его возвращения.

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