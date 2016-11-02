Сезон для Ингса завершен

Нападающий "Ливерпуля" Дэнни Ингс больше не поможет английской команде в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летнему англичанину предстоит операция в связи с травмой правого колена, восстановление после которой составит от 7 до 9 месяцев. Футболист получил повреждение на прошлой неделе в матче Кубка лиги против "Тоттенхэма". В текущем сезоне Ингс сыграл в 5 встречах и забил 4 гола.

Напомним, что форвард пропустил большую часть прошлого сезона из-за проблем с крестообразными связками левого колена.