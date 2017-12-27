Сэйв дня. Отаменди головой спас "Сити" от гола "Ньюкасла"

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди на 34-й минуте матча 20-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" спас свою команду от пропущенного мяча. После удара Роландо Аронса защитник "горожан" головой выбил мяч из ворот, которые оказались пустыми после неудачного выхода с линии в исполнении Эдерсона.

Отметим, что после первого тайма "Манчестер Сити" ведет со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Рахим Стерлинг.