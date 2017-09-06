Съевший пирог во время матча Кубка Англии 45-летний голкипер дисквалифицирован на два месяц

Федерация футбола Англии оштрафовала на 375 фунтов стерлингов и дисквалифицировала на два месяца экс-вратаря "Саттона" Уэйна Шоу. 45-летний игрок был наказан за свое поведение на матче Кубка Англии против "Арсенала", во время которого он осознанно влиял на рынок ставок.

Напомним, что находившийся на скамейке запасных Шоу съел пирог. После игры стало известно, что букмекерские конторы принимали ставки на это событие с коэффициентом 9.00. Голкипер знал об этом и сказал друзьям, что собирается съесть пирог. Его знакомые сделали ставку и выиграли.

После возбуждения дисциплинарного дела "Саттон" расторг контракт с вратарем. Шоу заявлял, что не заработал на ставке друзей. Он отмечал, что сделал это ради шутки.