Сестра Салы просит спасателей продолжить поиски пропавшего футболиста

Сестра нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы Рамна в эфире Sky News обратилась к полиции с просьбой продолжить поиски пропавшего самолета. Она добавила, что верит в то, что ее брат до сих пор жив.

"Пожалуйста, пожалуйста, не прекращайте поиски!" - заявила Ромина.

Ранее сообщалось, что полиция Гернси прекратила поисковую операцию. Спасателм обследовали остров Беру пешком, никаких следов самолета или людей на борту обнаружено не было. Также были проведены поиски на воде, но частей самолета не удалось найти. Полиция сообщила, что шансы на выживание Салы и пилота крайне малы.

19 января футболист подписал контракт с "Кардиффом", а 22 числа отправился в Англию на самолете. Во время полета он оставил несколько сообщений родным, последнее из которых было следующего содержания: "Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно..."