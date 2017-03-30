Сеск Фабрегас: "Восхищаюсь Месси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, ранее выступавший в составе "Барселоны", подчеркнул, что восхищается нападающим каталонцев Лионелем Месси. По его словам, факт того, что форвард остался скромным парнем, несмотря на его достижения, достоин уважения.
- Я восхищаюсь Месси, потому что он остался скромным парнем несмотря на то, чего он достиг, - приводит Goal.com слова Фабрегаса. - Он живет обычной жизнью, а это непросто. Ведь иногда можно потерять связь с реальностью. Месси - мой друг. Хорошо, что такой человек ведет такой образ жизни.
Ботаникум
llShadowll ----- Но ведь Лео КУПИЛ этот дом, что не запрещено законом, а не отобрал его, что хотят разрешить ФСО в одной "Стране Беспределии с триколором"!?
13:00
Gordon
Да. Это вам не роналда.
12:20
llShadowll
ну да веть все простые парни покупают соседские дома им не мешали звуки за окном,простой парняга месси держи +
12:07