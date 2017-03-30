Сеск Фабрегас: "Восхищаюсь Месси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, ранее выступавший в составе "Барселоны", подчеркнул, что восхищается нападающим каталонцев Лионелем Месси. По его словам, факт того, что форвард остался скромным парнем, несмотря на его достижения, достоин уважения.

- Я восхищаюсь Месси, потому что он остался скромным парнем несмотря на то, чего он достиг, - приводит Goal.com слова Фабрегаса. - Он живет обычной жизнью, а это непросто. Ведь иногда можно потерять связь с реальностью. Месси - мой друг. Хорошо, что такой человек ведет такой образ жизни.