Сеск Фабрегас: "Во втором тайме "Челси" стал немного нервничать"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас после матча 37-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:0) выразил удовлетворение победой. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Миши Батшуай, вышедший на замену ближе к концу второго тайма. Этот результат гарантировал лондонцам чемпионский титул. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча.

– Я думал, что это случится в эти дни, – приводит BBC слова Фабрегаса. – У нас было так много шансов в первом тайме, но потом мы стали немного нервничать. Красота футбола в том, что победный гол, принесший нам чемпионство, забил футболист, который играет не так часто.