Сеск Фабрегас: "Венгер стал для меня вторым отцом"

Полузащитник Сеск Фабрегас, который с 2003 по 2011 год играл в "Арсенале", прокомментировал решение наставника лондонской команды Арсена Венгера покинуть клуб после окончания сезона. Фабрегас в своем "Инстаграме" поблагодарил тренера за совместную работу в "Арсенале".

– Никогда не думал, что Венгер сам захочет покинуть клуб, это большой поступок с его стороны. Я очень ценю его поддержку и советы. Он верил в меня с первого дня, я ему многим обязан. Венгер стал для меня вторым отцом, который всегда гнал вперед. Арсен, ты заслуживаешь всего самого наилучшего.